تعرف على نتائج الانتخابات التشريعية 2021 في المغرب بالارقام

نتائج الانتخابات التشريعية 2021 في المغرب ، تنتشر العديد من الاخبار والمعلومات والموضوعات التحليلة اليوم حول نتائج الانتخابات التشريعية 2021 في المغرب، والتي كانت محط أنظار العالم كله في الساعات القليلة الماضية، حيث شهدت النتائج الاولية لفرز صناديق الاقتراع في كبرى المدن والمحافظات المغربية مفاجاءات من العيار الثقيل، من تزحزح للعديد من الأحزاب ذات القوة التصويتية العالية، وسقوط بعضها، فيما ارتفعت اعداد الاصوات الخاصة ببعض الأحزاب الأخرى إلى معدلات مرتفعة جداً حاصدة العديد من الكراسي الانتخابية داخل البرلمان المغربي في دورته الجديدة، واليوم سوف نوافيكم بجميع التفاصيل التي تخص هذا الموضوع، فقط تابعوا معنا.

نتائج الانتخابات التشريعية 2021 في المغرب

تعتبر نتائج الانتخابات التشريعية 2021 في المغرب من الموضوعات البحثية التي تم رصد العديد من عمليات البحث عليها اليوم، حيث يسعى أغلب المواطنين داخل معظم الدول العربية وليس المملكة المغربية فقط، إلى معرفتها ومعرفة معدلات نجاح الأحزاب المختلفة فيها، وقد كشفت المؤشرات الأولية في بداية الفرز عن سقوط مدوي لمقاعد حزب العدالة والتنمية المحسوب على جماعة الاخوان المسلمين داخل المغرب، وفقدانه لأغلب المقاعد التي كان قد استولى عليها في السنوات السابقة، وارتفاع نسبي وملحوظ لأصوات الناخبين التي ذهبت لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار.

توزيع نتائج الانتخابات التشريعية 2021 في المغرب

وقد جاء توزيع نتائج الانتخابات التشريعية 2021 في المغرب كالتالي:

حزب التجمع الوطني للأحرار/ 102 مقعد.

حزب الآصالة والمعاصرة/ 86 مقعد.

حزب الاستقلال/ 81 مقعد.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية/ 35 مقعد.

حزب الحركة الشعبية/ 29 مقعد.

حزب التقدم والاشتراكية/ 21 مقعد.

حزب الاتحاد الدستوري/ 18 مقعد.

حزب العدالة والتنمية/ 13 مقعد.

الأحزاب الأخرى/ 10 مقاعد.

وقد جاء حزب الاخوان المسلمين العدالة والتنمية في المركز الثامن بعدما كان يحصد في العشر سنوات الأخيرة المركز الاول بواقع 13 مقعد من أصل 126 مقعد حصل عليهم في العام الماضي.

اعرف نتائج الانتخابات التشريعية 2021 في المغرب

بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية 2021 في المغرب النهائية، وحصول حزب التجمع الوطني للأحرار على أغلب المقاعد البرلمانية، قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بتكليف الامين العام للحزب عزيز اخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة، واختيار الوزراء لحمل الحقائب الوزارية المختلفة، وذلك بحسب القانون المغربي أن الفائز في الانتخابات يقوم بتشكيل الحكومة.