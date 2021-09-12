schools.madrasati.sa التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 1443 “العودة للمدارس” للتعليم عن بُعد

التسجيل في منصة مدرستي ، يمكنكم الآن التسجيل في منصة مدرستي من خلال الرابط الرسمي المباشر الذي سوف نصمنهم لكم بين صفحات هذا الموضوع، كما سوف نطلعكم على جميع التفاصيل وآخر الأخبار المتعلقة بالتسجيلات المدرسية عبر هذه المنصة، والتي تعتبر المنصة الرسمية التابعة لوازة التربية والتعليم السعودية اليوم، والتي من خلالها يستطيع الطالب القيام بالعديد من الأعمال، والاستفادة بالكثير من الخدمات التي تقدمها له، من استذكار للدروس والمراجعات النهائية للمواد، وكذلك ادخال البيانات الخاصة به وادراج اسمه ضمن قوائم الاختبارات المختلفة، والتي سوف نطلعكم على جميع التفاضيل الخاصة بها اليوم، تابعوا معنا.

التسجيل في منصة مدرستي

من أهم الخطوات التي يجب أن يقوم بها الطالب الملتحق باحدى المدارس داخل المملكة العربية السعودية اليوم هي التسجيل في منصة مدرستي، وخاصة بعد الفترة السابقة التي عملت فيها وزارة التربية والتعليم السعودية على تحويل نظام التعليم إلى تعلم عن بعد، من داخل المنازل، بالطريقة التعليم عبر الانترنت، في ظل جهود الدولة المبذولة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحفاظ على حياة الطلاب والمعلمين في آن واحد، ولهذا أصبح وجود ملف شخصي خاص بكل طالب على المنصة ضرورة لابد منها، وعمل يجب عليه القيام به.

رابط التسجيل في منصة مدرستي

نورد لكم اليوم الرابط الصحيح والمباشر الذي يمكنكم من التسجيل في منصة مدرستي عبر النصة الرئيسية الحكومية، والتي تكون عبارة عن موقع الكتروني قامت الوزارة بانشائه عبر شبكة الانترنت، أو تطبيق يتم تنزيله على الجوال الخاص بالطالب ويجده في متجر التطبيقات الموجود لديه، والذي سوف يقوم بانشاء حساب له عليه، من ثم يمكنه التنقل بين صفحات الموقع أو التطبيق بحرية واستخدام جميع الخدمات التي يقدمها له ليسهل عملية التعليم عليه.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

من اجل معرفة خطوات التسجيل في منصة مدرستي كل ما عليك هو اتباع التالي: