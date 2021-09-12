طائرة مساعدات بحرينية رابعة تصل أفغانستان

وصلت إلى قندهار، صباح اليوم الأحد، طائرة مساعدات بحرينية مخصصة لدعم الشعب الأفغاني.
وطائرة المساعدات الإنسانية والإغاثية البحرينية التي وصلت قندهار اليوم هي الرابعة التي تصل إلى أفغانستان.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر، في وقت سابق، توجيهات بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى أفغانستان، على أن تتولى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مهمة الإشراف عليها.
وأكد رئيس المؤسسة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني في أزمته الإنسانية، حيث تعمل على تجهيز شحنة من المساعدات تحتوي على مواد إغاثية وطبية.
وثمن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني توجيهات الملك، مؤكدا "حرصه على مد يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم".
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