المكسيك تسجل 675 وفاة بفيروس كورونا وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 675 وفاة و12.511 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس السبت.



جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 675 وفاة و12.511 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس السبت. ووصل العدد الإجمالى للوفيات بالفيروس فى المكسيك إلى 267.524بينما سجلت البلاد ثلاثة ملايين و 506.743 حالة إصابة فى المجمل منذ ظهور الوباء.

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