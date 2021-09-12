وشددت الفاضل على أن تعديل قانون العقوبات البديلة، يعكس حرص ملك البحرين على تطوير منظومة العدالة فى مملكة البحرين والارتقاء بها، كما يأتى امتدادا للمبادرات الإنسانية التى يرعاها، بما يضع المملكة فى مصاف الدول الرائدة والمتقدمة فى هذا المجال.
وأوضحت أن هذا التعديل من شأنه أن يساهم فى إعادة تأهيل وإدماج العديد من المحكوم عليهم، وإتاحة الفرصة أمامهم مرة أخرى للمشاركة فى بناء مجتمعهم والانخراط فى الحياة الطبيعية.
وفى السياق ذاته، ثمنت عضو المرصد العربى لحقوق الإنسان، الجهود الكبيرة التى تقوم حكومة مملكة البحرين، من أجل تطبيق القانون المعدل على أوسع نطاق ممكن، والحرص على توفير كافة المقومات التى تساعد المحكوم عليهم من الاستفادة من هذا التعديل، إعلاء للبعد الإنسانى.
ودعت إلى تعميم هذه التجربة على مستوى الدول العربية كافة، مؤكدة فى الوقت ذاته دعم المرصد العربى لحقوق الإنسان، لكافة القوانين والتشريعات التى تستهدف تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان فى الدول العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفاضل: تعديل قانون العقوبات البديلة يطور منظومة العدالة الجنائية بالبحرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.