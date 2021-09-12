رابط التسجيل في البطاقة التموينية لبنان 2021 الشؤون الاجتماعية عبر daem.impact.gov.lb

رابط التسجيل في البطاقة التموينية لبنان، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الحكومة اللبنانية عن انطلاق برنامج الدعم للآسر الفقيرة والأقل دخلاً من خلال البطاقة التمويلية، حيث يتساءل المواطنين اللبنانيين عن آلية التسجيل وموعد بد وانتهاء التسجيل، وكذالك الشروط التي تم وضعها لتحديد المستحقين للبطاقة التموينية، فقد عاني الشعب اللبناني خلال الفترة الأخيرة من تدهور الاقتصاد وسعر الليرة اللبنانية وزيادة البطالة، مما كان لهم التأثير المباشر على حياة الكثير من الآسر في تلبية الاحتياجات الأساسية اليومية، وسوف نوضح لكم متابعينا الكرام أهم النقاط التي تخص الموضوع تسهيلاً على الراغبين في التسجيل للحصول على البطاقة التموينية.

منصة التسجيل في البطاقة التموينية لبنان 2021

الدخول على الموقع الإلكتروني impact.

أو الدخول المباشر عبر “daem.impact.gov.lb“.

كتابة اسم المستخدم.

إدخال كلمة السر.

النقر على مربع قراءة الالتزام القانوني والموافقة عليه.

الضغط على دخول.

ملئ الاستمارة لكل فرد من أفراد الآسرة.

التأكد من كتابة البيانات صحيحة ودقيقة.

البطاقة التموينية لبنان

يكون الدعم المقدم من خلال البطاقة التموينية لكل فرد بالآسرة بمبلغ 25 دولاراً شهرياً والحد الأقصى للآسرة الواحدة بمبلغ 126 دولاراً شهرياً، ويتم الدفع بالدولار أو بالليرة على سعر الصرف بالسوق السوداء بتاريخ يوم الصرف، على أن يستمر الصرف لمدة عام حتي إشعار آخر، وقد تم تحديد عدة شروط للحصول على البطاقة التمويلية ومن لهم الحق فيها، ويتم التسجيل إلكترونياً من خلال المنصة الموضحة سابقاً، خلال المدة التي وضعتها الحكومة بالإضافة لتوفير الخط الساخن المجاني 1747 لمعرفة المزيد من المعلومات وسوف نوضحها فيما يلي.

موعد التسجيل

يبدأ التسجيل في البطاقة التموينية من 15 أيلول الجاري ويستمر حتي 31 كانون الأول 2021، على أن يستمر التقديم حتي 31 ديسمبر 2021 لمن ليس لديه هوية ويقوم بتوفيرها خلال هذه الفترة للتسجيل.

شروط الحصول على الدعم لبنان

عدم إقامة العائلة خارج لبنان لمدة أكثر من 90 يوم خلال السنة.

ألا يكون مجموع دخل الآسرة خلال السنة 10 آلاف دولار أو ما يوازيها بالليرة اللبنانية بسعر السوق السوداء.

أن يكون لدي المتقدم وأفراد الآسرة هوية وطنية.

تكون الآسرة غير مستفيدة من خدمات عامل أو عاملة أجنبية بالمنزل، مع استثناء الحالات التي يوجد بها مسنين يحتاجون لرعاية خاصة.

ألا يكونوا من الآسر المستفيدة من برنامج حياة.

ماهي الآسر التي ليس لها الحق في التقديم في البطاقة التموينية