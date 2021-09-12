هجوم بـ طائرتين مسيرتين على قاعدة أربيل الجوية

جدة - نرمين السيد - وقالت وحدة مكافحة الإرهاب فى بيان إنه "لا يوجد ضحايا فى الهجوم بطائرتين مسيرتين مسلحتين على قاعدة أربيل". يشار إلى أنه فى يوليو الماضى، استهدف هجوم بطائرة بلا طيار مطار أربيل الدولى من دون أن يتسبب فى وقوع إصابات أو أضرار مادية. وقبل أسابيع من هذا الهجوم، استهدفت ثلاث طائرات مسيرة مطار بغداد حيث ينتشر جنود أمريكيون أيضا.

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