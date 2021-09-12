مصرع 6 أشخاص اختناقا في مصنع بالصين

أعلنت السلطات الصينية عن مصرع ستة أشخاص اختناقا، في أحد المعامل بمدينة باودينغ.
ولفتت السلطات المحلية في مقاطعة خبي بوسط الصين، الى أن "الحادث وقع في حوالي الساعة 3 من بعد منتصف ليل السبت، عندما أغمي على عامل في مصنع للمعاطف في قرية داشينتشوانغ بحي شيوشوي، بينما كان يفحص مضخة مياه في بركة آسنة، ولاحقا أغمي على عدة أشخاص آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ الشخص الأول".
وقالت السلطات إن "عمليات إنقاذ أخرى قد أجريت، ما أسفر عن انتشال شخص واحد من الخطر بينما قضى ستة أشخاص، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث".
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