اكبر خصم بتاريخ iPhone 12 pro max الـ 256 الذهبي 10% من جرير في السعودية

مكتبة جرير تحطم أسعار iPhone 12 pro max الـ 256 الذهبي، وتطلق عرضها الأقوى على الإطلاق على الهاتف الأحدث من آبل، بخصم 10%، وتعد جرير من أكبر جهات بيع الأجهزة الذكية في المملكة و تُطلق من حين لآخر عروض خرافية على كل جديد في عالم التكنولوجيا لاسيما أجهزة شركة آبل العالمية.

ونال iPhone 12 pro max الـ 256 الذهبي بعرض جرير الأحدث على اكبر خصم في تاريخه منذ أن وصل إلى السعودية، وتعد نسخة ايفون 12 برو ماكس التي تأتي بأكبر مساحة داخلية ممكنة وهي الـ 256، هي النسخة الأكثر شعبية، لأن المساحة الكبيرة تعني إمكانية أكبر للاحتفاظ بداتا أكبر دون الحاجة لنقلها أو لمسح بعضها.

سعر iPhone 12 pro max الـ 256 الذهبي مكتبة جرير

5399 ريال سعودي

والخصم ليس هو المكسب الوحيد عند شراء الجهاز من جرير ولكن هناك مزايا أخرى منها:

إمكانية تقسيط الهاتف حتى مدة تصل إلى 36 شهرًا.

وهناك عرض أخر من جرير عند شراء آيفون 12 برو ماكس وهو:

إتاحة تقسيطه على 12 شهر بدون فوائد ونشرنا مقالة عن هذا العرض بعنوان عروض جرير في السعودية جميع منتجات آبل بـ0% فوائد عند التقسيط

وفي الوقت نفسه هناك إمكانية الحصول على قسائم شرائية تُزيد من الخصم على سعر الهاتف بطريقة غير مباشرة.

ما هي مدة ضمان الجهاز عند شراءه من مكتبة جرير

تقدم شركة آبل ضمان لمدة عامين كاملين عند شراء الهاتف المشار إليه، وهو أمر غاية في الروعة.

وفي الوقت نفسه يمكن اللجوء إلى آبل في حالة إصابة الجهاز بأي مكروه.

إمكانيات آيفون 12 برو ماكس الـ256 الذهبي لدى جرير

دقة وضوح الكاميرا الأساسية في الهاتف هي: 12+ 12 +12 ميجا بكسل

وفي الوقت نفسه دقة وضوح الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل أيضا

يحتوي الهاتف على إمكانية التصوير بجودة 4k بالكاميرا الخلفية والأمامية.

يمتلك الهاتف تقنيات اتصال متطورة بالعالم الخارجي، وهي الـ5g والبلوتوث الواي فاي.

شريحة الهاتف الداعمة لاستقبال الشبكة المحلية من نوع النانو وهو أصغر حجم ممكن للشرائح.

وفي الوقت نفسه يمكن لهذا الهاتف التصوير تحت الماء بفضل قدرته على تحمل ضغط الماء الكبير نسبيًا.

الجهاز محمي بدرع من مادة معينة تم وضعها على الشاشة لمنعها من الانكسار في حالة السقوط أو التعرض للصدمات.