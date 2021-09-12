بالفيديو: أسترالي يحطم الرقم القياسي في تمرين المعدة "الصعب"

تمكن شاب أسترالي، مؤخرا، من تحطيم الرقم القياسي لتمرين التمدد للبطن أو ما يعرف بـ"Plank"، بواقع 9 ساعات و30 دقيقة.

وكسر دانييل سكالي الرقم القياسي السابق والذي كان مسجلا من قبل جورج هود في فبراير 2020 في سجل "غينيس"، بواقع 8 ساعات و15 دقيقة و15 ثانية.

وحسبما نقل موقع "فوكس 23" عن "سي إن إن"، فإن سكالي يعاني من "متلازمة الألم الموضعي المعقدة"، والتي تسبب ألما مستمرا في ذراعه اليسرى، وتحدث عندما يختل الجهاز العصبي، ويرسل إشارات إلى الدماغ، يفسرها على أنها إشارات ألم، مما يسبب الشعور بالألم في مناطق مختلفة من الجسم.

وفي تصريحات صحفية، قال سكالي: "لم أتخيل يوما أن أحطم الرقم القياسي في هذا التمرين نظرا لحالتي الصحية والتي فرضت عليّ ألا أمارس رياضات تتطلب الاحتكاك".

وبحسب سكالي فقد بدأ تدريباته على هذا التمرين منذ عام تقريبا، وبلغ الوقت الذي سجله آنذاك دقيقتين فقط.

وأوضح صاحب الرقم القياسي الجديد، أنه أراد من خلال هذه التجربة أو يوضح للعالم، أن أي شخص قادر على تحقيق إنجاز كما فعل، بغض النظر على الألم والمشكلات الصحية التي قد يعاني منها.