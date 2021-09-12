إسرائيل: إيران نقلت مؤخرا تقنيات الطائرات المسيرة لحركتى الجهاد وحماس

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الإسرائيلى، بينى جانتس، إن إيران نقلت مؤخرا تقنيات الطائرات المسيرة لحركتى الجهاد وحماس، كما أنها تدرب مليشيات من العراق واليمن ولبنان وسوريا على تشغيل الطائرات المتطورة فى قاعدة كاشان.





وأضاف جانتس، خلال مؤتمر أُقيم بمعهد مكافحة الإرهاب بجامعة رايشمان، إن "من الأدوات المهمة التى طورتها إيران لمساعدة المليشيات، نظام الطائرات بدون طيار الذى يمكنه عبور آلاف الكيلومترات وينشر مئات منها فى اليمن والعراق وسوريا ولبنان". وتابع قائلا: "إيران لا تحترم الاتفاقات التى وقعتها ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنها ستحترم الاتفاقات التى ستوقعها مستقبلا. وأدعو الدول التى لا تزال فى الاتفاق النووى إلى فرض العقوبات المنصوص عليها فى الاتفاق".

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