رئيس الوزراء الإسرائيلى: ما جرى فى سجن جلبوع إخفاق هائل ويشكل جرس إنذار

جدة - نرمين السيد - وفيما يخص الأزمة الإيرانية، قال بينيت، إن طهران وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا من برنامجها النووى، وعلى
على الدول الكبرى وضع حد لتطور برنامجها.
يشار إلى أن القيادة العليا لمصلحة السجون الإسرائيلية، أعلنت بالأمس عن بدء حملة "مسح هندسى"، بحثاً عن أنفاق مشابهة للنفق الذى تم اكتشافه فى سجن جلبوع.
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