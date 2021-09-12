شراكة بين البرلمانين العربى والدولى لتعريب أول تطبيق عالمى لمكافحة الإرهاب

وأكد العسومى، أن دعم البرلمان العربى لتعريب هذا التطبيق الذى يعد الأول من نوعه، جاء انطلاقا من حرصه على ربط كافة الجهود الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب فى أداة واحدة، وذلك منعا لتكرار الجهود وتشتتها، وكذلك رغبة فى خفض التكاليف وتوجيهها إلى دعم المجهود الحقيقى لمكافحة الإرهاب على أرض الواقع، وليس فى أروقة المؤتمرات.
وأوضح أن دعم البرلمان العربى لتعريب هذا التطبيق الهام، لن يخدم فقط البرلمانيين فى 22 دولة عربية، ولكنه سيخدم نحو أكثر من 450 مليون شخص يتحدثون باللغة العربية فى العالم، مضيفا أن هذا التطبيق سيكون له دور غير مسبوق، فى تقليل الفجوات القائمة بين القرارات والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، والقوانين المحلية المعنية بتنفيذ هذه القرارات ومتابعتها.
ودعا رئيس البرلمان العربى رؤساء المجموعات الجغرافية بالاتحاد البرلمانى الدولى، وكل البرلمانيين فى جميع أنحاء العالم لدعم هذا التطبيق لكى يخدم كافة المواطنين، بكافة لغات العالم.
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