وزير بريطاني: جونسون سيضع خطط التصدي لكورونا هذا الأسبوع

قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، يوم الأحد، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيضع هذا الأسبوع خططا لتعامل البلاد مع جائحة كوفيد-19 خلال الشهور الأكثر برودة، مشيرا إلى أن الحكومة قد ترفع بعض القيود مع الاعتماد على اللقاحات.
وأضاف جاويد: “مع دخولنا فصلي الخريف والشتاء.. سيضع رئيس الوزراء هذا الأسبوع خططنا للتعامل مع كوفيد على مدى الشهور القليلة القادمة”.
وتابع: “سنظل بالطبع راغبين في التحلي بالحرص الشديد، وفيما يتعلق بالسفر فهناك بعض القواعد التي ستظل سارية لكن بالنسبة لفحص البي.سي.آر المطلوب لدى عودتك إلى بريطانيا من بعض البلدان، أود أن أتخلص منه في أسرع وقت ممكن”
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