رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول المباشر وخطوات الدخول على الاختبارات المركزية في منصة مدرستي التعليمية

تزايد البحث عن رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول لتسجيل الحضور وأداء الاختبارات المركزية لتنمية المهارات عبر منصة مدرستي التعليمية ضمن استعادات وزارة التعليم بالمملكه العربيه السعوديه لبدء العام الدراسي الجديد وذلك بوضع خطة تعليمية من خلال منصة مدرستي التعليمية من الاختبارات المركزية حيث أنه يتم من خلالها إجراء اختبارات المرحله المتوسطه المرحله الاولي الثانوي لتعزيز مهارات وقدرات الطلاب وايضا تحديد مستواهم التعليمي حيث انتهى طلاب المرحلة الابتدائية من اختباراتهم يوم الخميس الماضي.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

وسجل ما يقرب من 2 مليون طالب وطالبة من تسجيل الدخول إلى في منصة مدرستي لإجراء اختبارات تحسين المهارات حسب ما حددت وزارة التربية والتعليم وذلك بهدف قياس قدرات الطلاب ومستواهم التعليمي والمعرفي من أجل وضع إحصاءات تبين للمعلم مستوى الطالب ونقاط الضعف ونقاط القوة لديهم ومن خلال هذا التقرير سوف نوافيكم بكافة التفاصيل اللازمة عن منصة مدرستي.

منصة مدرستي التعليمية

وتعد منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية.

ومنصة مدرستي التعليمية بمثابة مدرسة افتراضية يتم من خلالها السماح للطالب بالحضور اليوم الدراسي الكامل ومتابعة المواد والدروس التعليمية. وذلك بعد ان تم اطلاقها كبديل للمدارس التقليدية في خضم انتشار فيروس كورونا المستجد العام الماضي ولا يزال العمل جاري بها بسبب تواجد الفيروس المستجد.

كما يتم من خلال رابط منصة مدرستي التعليمية تسجيل دخول لمعرفة موعد الامتحانات للمستويات التعليمية من المرحلة الثانوية والمتوسطة والنظام الأساسي وذلك من خلال خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية بواسطة البريد الإلكتروني للطالب المراد اختباره.

خطوات الدخول على الاختبارات في منصة مدرستي التعليمية

يوجد خطوات سهلة وبسيطة ينبغي على الطالب إتباعها لتسجيل الدخول في منصة مدرستي الاختبارات المركزية التي وفرتها منصة مدرستي التعليمية بواسطة البريد الإلكتروني للطالب المراد اختباره.

والجدير بالذكر أنه يمكن اختبار الطالب من خلال البريد الإلكتروني الخاص بولي أمر الطالب أيضاً.

وتتمثل خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي للاختبارات المركزي في النقاط التالية:-