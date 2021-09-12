وزير الدفاع الإسرائيلى: الوقت حان لاتخاذ إجراءات ضد إيران

ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم الأحد، قال جانتس خلال مؤتمر حول مكافحة الإرهاب بجامعة "ريخمان" الإسرائيلية، إن إيران لا تحترم الاتفاقات التى وقعتها بشأن النووى الإيرانى، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنها ستحترم الاتفاقات التى ستوقعها فى المستقبل.
وبحسب الشبكة، أشار الوزير الإسرائيلى إلى أن إيران تدرب ميليشيات من العراق واليمن ولبنان وسوريا على تشغيل طائرات مسيرة متقدمة فى قاعدة "كاشان"، فى تصريح يأتى عقب الهجوم بطائرات مسيرة مفخخة على مطار فى كردستان العراق يؤوى قوات أمريكية.
كما دعا جانتس الدول التى لا تزال أعضاء فى الاتفاق النووى الإيرانى إلى فرض العقوبات المنصوص عليها فى الاتفاق نفسه، قائلاً إن الحديث عن إيران أو أفغانستان أو أى دول أخرى ليس مجرد مسألة شرق أوسطية أو غربية، ولكن دولية.
ؤأضاف وزير الدفاع الإسرائيلى أن حديثه عن فرض العقوبات على إيران يقصد به الحفاظ على الاستقرار العالمى، لافتًا إلى أن إسرائيل فى حاجة إلى إيجاد طريقة للعمل بالتنسيق والتعاون مع الجانب الأمريكى بشأن النووى الإيرانى، بدعوى أنه لا يمكن لإسرائيل التضحية بالعلاقات مع واشنطن.
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