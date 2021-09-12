نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “برقم الهوية” query.gov.ps رابط فحص إعفاء العمال المتضررين من رسوم التأمين الصحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة query.gov.ps رابط فحص إعفاء العمال في قطاع غزة من دفع رسوم التأمين الصحي الخاص بالمتضررين من العدوان الأخير الذي حصل على قطاع غزه في يوليو 2021، حيث قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع بطرح العديد من المبادرات لرفع آثار العدوان الأخير على القطاع وكان من أهم تلك المبادرات طرح تأمين صحي للعاملين المتضررين من جائحة كرونا والعدوان على القطاع أيضا.

وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع 2021

حيث عانى القطاع كثيرا من العديد من الاثار السياسية والاجتماعية وأيضا الاقتصادية خلال أعوام الحصار السابقة، وارتفعت معاناة القطاع وزادت في ظل كل من ظهور جائحة كرونا والحظر الطبي والأمني الذي تم فرضه على القطاع وأيضا العدوان الإسرائيلي الأخير الذي قضى على البنية التحتية بما اثر سلبا على وجود فرص عمل وحاصة للعمال، وقامت وزارة التنمية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة العمل بطرح العديد من المبادرات التي من شأنها تجاوز السلبيات والاضرار الناجمة عن هذا العدوان والدمار.

مبادرات وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل في قطاع غزه

قامت كلا الوزارتين بعمل الدراسة الجيدة والشاملة للأوضاع على أرض الواقع بالقطاع لدراسة الأثار المدمرة لكل ما عاناه القطاع من قبل، حيث عانى القطاع من:

حصار اقتصادي خانق عليه منذ حوالي 20 عاما.

تراجع كبير في دخل الاسرة وارتفاع أعداد سكان القطاع وعدم السماح لهم بالتوسع الافقي في أراضيهم الفلسطينية.

ظهور جائحة كرونا بما اثر بشكل جديد على تراجع فرص العمل.

العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي أدى إلى تدمير البنية التحتية وأعداد كبيرة من مصادر الرزق للعمال.

مبادرة وزارة العمل بالقطاع

قامت وزارة العمل بطرح مبادرة تحديث بيانات العمال والخريجين برابط الوزارة الرسمي وذلك لحصر أعداد الخريجين الجدد والتخصصات المتاحة، وذلك بالاشتراك مع العديد من المؤسسات الدولية المهتمة بالإصلاح في القطاع مثل منظمة الصليب الأحمر، وقامت الوزارة بفتح باب التسجيل وتحديث البيانات للعمال أيضا المتضررين من أثار جائحة كرونا وحصر نسب البطالة جميعها.

مبادرة وزارة التنمية الاجتماعية

تأتي مبادرات الوزارة على هيئة متابعة المنحة القطرية والتي تكون بقيمة 100$ لكل اسرة، والتي تجد العديد من العراقيل الكبيرة في صرفها وخاصة بعد المشاكل الأمنية الأخيرة مع إسرائيل، وقامت الوزارة أيضا بعمل تأمين صحي للعمال المتضررين من جائحة كرونا ليتم صرف مبلغ شهري لهم ليعينهم على الحياة، وقد اشتكى عدد من العمال على عدم المقدرة على سداد رسوم التأمين الصحي نظرا لتردي الأحوال المعيشية، ولذلك قامت الوزارة بإعفاء الفئات المحتاجة منهم من مصروفات التأمين، وطرحت كيفية الاستعلام عن أسماء الذين تم إعفائهم منه، على أن يتم إعفائهم لمدة 6 شهور ابتداء من شهر سبتمبر 2021.

query.gov.ps رابط فحص إعفاء العمال المتضررين من رسوم التأمين الصحي

كما هو مبين في الجدول والصورة السابقة يتم الدخول باتباع الخطوات التالية: