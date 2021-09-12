تمويل شخصى مصرف الراجحي بدون تحويل راتب للمواطنين والمقيمين بالمملكة

تمويل شخصى مصرف الراجحي بدون تحويل راتب، حيث يعتبر بنك الراجحي من اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية الذي يقدم عدد من التمويلات والخدمات المصرفية لجميع الأشخاص سواء مواطنين أو مقيمين، ومن اهم الخدمات التمويلية التي يقدمها تمويل شخصى بدون تحويل راتب والتي تعتبر من المميزات الهامة التي يقدمها مصرف الراجحي، حيث نجد ان بنوك عديده تشترط تحويل راتب عملائها مما يسبب مشكله لدى البعض ولهذا قام البنك بتقديم قرض الراجحي بدون تحويل راتب، ومن مميزات بنك الراجحي أيضا هو ان قروض مصرف الراجحي متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تخالفها، ودائما ما نجد سهولة في اجرائات تقديم طلب تمويل شخصى مصرف الراجحي بدون تحويل راتب، وسوف نتعرف على كل تفاصيل هذا التمويل في السطور القادمة.

تمويل شخصى مصرف الراجحي بدون تحويل راتب

يتميز مصرف الراجحي بعدد القروض التي يقدمها لعملائه ومن أهمها تمويل شخصى مصرف الراجحي بدون تحويل راتب، ولكن ليس هذا القرض الوحيد الذي يقدمه الراجحي ولكن هناك أيضا تمويل الراجحي للقطاع الخاص وهو من التمويلات التي ينفرد بها البنك، وأيضا هناك مصرف الراجحي القرض العقاري وهناك قرض السيارة وغيرها من القروض الأخري، ولكن نجد ان تمويل مصرف الراجحي بدون تحويل راتب من القروض التي عليها أقبال بشكل كبير لسهولة اجرائاته والمميزات الأخري، وهناك خدمة إلكترونية يقدمها البنك وهى حاسبة تمويل الراجحي والتي من خلالها يمكن التعرف على مبلغ التمويل المقدم وهو من الخدمات الهامة جدا، وقد وضع الراجحي شروط من اجل الحصول على قروض مصرف الراجحي بدون تحويل راتب وسوف نتعرف عليها في هذه المقالة.

عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 6 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده.

الحد الأدنى من راتب العميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

الحد الأدنى لا يقل عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

عليك أولا بالدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

تقديم صوره من الهوية الوطنية للسعوديين، وصوره من الإقامة للمقيمين.

تقدم صوره من المؤهل الدراسي.

خطاب من جهة العمل بها المسمى الوظيفي، والراتب الشهرى، ومكان العمل.

إمكانية استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة القرض.

شروط تمويل مصرف الراجحيكيفية التقديم على تمويل شخصى مصرف الراجحي