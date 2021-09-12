الجامعة العربية تنظم الاجتماع الثامن للجنة الفنية للملكية الفكرية

جدة - نرمين السيد - ويناقش الاجتماع توصيات الاجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية الذى عقد فى فبراير 2021، ويأتى على رأس جدول أعمال الاجتماع البدء فى عمل اللجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. وأفادت وزيرة مفوض، الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، أنه فى هذا الاجتماع سيتم البدء فى وضع خطة تنفيذية لتحديد احتياجات مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية، والمضى قدماً بالنهوض بهذه المكاتب ومهامها لتتوافق مع متطلبات العصر الحالى فى ظل التحديات التى يواجها العالم. وسيشارك فى الاجتماع مديرى مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) والمسؤولين الحكوميين ممثلى هذا المكاتب.

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