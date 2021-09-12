اليابان ترصد غواصة قرب جزيرة أوشيما جنوبًا وتتهم الصين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت وزارة الدفاع اليابانية فى بيان لها، اليوم الأحد، إن قوة الدفاع البحرى رصدت أيضًا سفينة حربية صينية من طراز "لويانج كلاس"، تبحر بالقرب من الغواصة فى المياه شرق الجزيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن الغواصة دخلت المنطقة المتاخمة مباشرة، خارج المياه الإقليمية لليابان، مضيفة أنه نظرًا لاكتشاف السفينة الحربية الصينية بالقرب من الغواصة، ومع مراعاة المعلومات الأخرى التى تم جمعها، فقد تم التوصل إلى أن الغواصة هى على الأرجح صينية.
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