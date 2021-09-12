فرنسا: طالبان تكذب ولن نقيم معها علاقات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها لودريان لتلفزيون "فرانس 5"، قبيل سفره إلى الدوحة لإجراء محادثات فى وقت لاحق من اليوم الأحد، بشأن عمليات الإجلاء المنتظرة من أفغانستان.
وقال لودريان: "قالوا إنهم سيسمحون لبعض الأجانب والأفغان بالرحيل بحرية، وتحدثوا عن حكومة شاملة وممثلة لكافة الأطياف، لكنهم يكذبون".
وفى إشارة إلى حركة طالبان المتطرفة، أكد الوزير الفرنسى: "ترفض فرنسا الاعتراف بها أو إقامة أى شكل من العلاقات مع هذه الحكومة، نريد أفعالاً من طالبان، وسيحتاجون لمتنفس اقتصادى وعلاقات دولية، الأمر متروك لهم".
وكانت فرنسا أجلت نحو 3 آلاف فرد، وأجرت محادثات مع طالبان لتمكين أفراد آخرين من الرحيل، وقال وزير الخارجية لودريان إنه "لا يزال يوجد بأفغانستان عدد قليل من الفرنسيين، وبضع مئات من الأفغان الذين لهم صلات بفرنسا".
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