العراق: مقتل 6 إرهابيين فى ضربة جوية على كركوك

جدة - نرمين السيد - أكدت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الأحد، مقتل 6 إرهابيين فى كركوك جراء ضربة جوية، لافتة إلى تنفيذ 3 ضربات جوية على المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، منذ قليل.





وقالت الخلية الأمنية فى بيانها، إن "القوات الأمنية تواصل متابعة تحركات العناصر الإرهابية فى مختلف قواطع العمليات"، موضحة أنه بعد تعرض مجموعة إرهابية لإحدى نقاط اللواء 20 فى الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية ضمن محافظة كركوك، "تم توجيه طائرة مسيرة للبحث عن هذه المجموعة الإرهابية. وأضافت أنه "بعد رصدها تم توجيه طائرات القوة الجوية للمعالجة، اذ نفذت ثلاث ضربات جوية على محل تواجدهم"، كما خرجت قوة من الشرطة الاتحادية لتفتيش المكان، وعثرت على 6 قتلى من عناصر عصابات داعش الإرهابية. كما عثرت القوات على "حزام ناسف وكاميرات وأسلحة وعبوات ناسفة" فى موقع العمليات.

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