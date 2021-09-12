النمسا: الإشارات التى نراها من الإدارة الإيرانية الجديدة غير مشجعة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره السعودى، إن "للسعودية دور مهم فى أمن واستقرار المنطقة، كما نشجع عمليات التطوير التى تشهدها المملكة"، منددًا "باستهداف جماعة الحوثى للمنشآت المدنية فى السعودية".
وأضاف شالينبيرج، أن "الإشارات التى نراها من الإدارة الإيرانية الجديدة غير مشجعة"، متمنيًا "استئناف المفاوضات النووية مع إيران فى فيينا".
وتابع، لم نر مؤشرات إيجابية من إيران بشأن الملف النووى، فنحن نريد التوصل لاتفاق نووى مع طهران، مؤكدا أن المباحثات أفضل من عدمها، بحسب "العربية".
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