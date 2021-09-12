القنصلية الأمريكية: هجوم أربيل تهديد لاستقرار وسيادة العراق

جدة - نرمين السيد - وكانت قوات التحالف الدولى، قد أعلنت استهداف قاعدة أربيل فى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، بـ"طائرات مسيرة مسلحة" مساء السبت. وقالت وحدة مكافحة الإرهاب فى بيان إنه "لا يوجد ضحايا فى الهجوم بطائرتين مسيرتين مسلحتين على قاعدة أربيل".

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