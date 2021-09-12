وزير الخارجية السعودى: الوثائق كشفت عدم تورط المملكة فى اعتداءات 11 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره النمساوى، أن السعودية لن تتردد فى الرد على أى استهدافات حوثية، وأن الأولوية فى اليمن تبقى لإحلال عملية السلام والحفاظ على حياة المدنيين.
تلك التصريحات جاءت بعد أن أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) مساء أمس السبت، وثيقة من 16 صفحة رفعت عنها السرية مؤخرا تتعلق بالفترة التى سبقت الهجمات المروعة التى أوقعت عام 2001 حوالى 3 آلاف قتيل.
ولم تقدم تلك الصفحات جزئيا أى دليل على تورط الحكومة السعودية بأى شكل من الأشكال، فى تلك الاعتداءات الإرهابية التى هزت أمريكا والعالم فى حينه.
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