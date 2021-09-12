روسيا تسجل 788 وفاة جراء كورونا خلال يوم وبطرسبورغ تتجاوز موسكو في...

لليوم الخامس على التوالي، لا تزال حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عند مستوى 18 ألف إصابة.
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيل 18554 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 18891 إصابة في اليوم السابق.
ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1597 حالة) والعاصمة موسكو (1592 حالة) ومقاطعتها (718).
وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 788 حالة وفاة، مقابل 796 وفاة أمس، فيما تماثل 14497 مريضا للشفاء.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و140070 إصابة مؤكدة منها 192749 حالة وفاة وستة ملايين و389657 حالة شفاء.
وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 183.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 452 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.
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