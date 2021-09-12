رابط منصة أمان التونسية التسجيل في منحة 300 دينار دعم وزارة الشئون التونسية amen.social.tn

من أهم الكلمات التي يتم البحث عنها في تونس هو رابط منصة أمان التونسية، للتسجيل في منحة 300 دينار التي قررتها الحكومة التونسية للتخفيف من أثار الأزمات الاقتصادية التي تمر بها تونس، جراء كورونا وتوقف معظم الأنشطة التجارية والصناعية في البلاد، وأصدر الرئيس قيس السعيد تعليماته الفورية بصرف منحة 300 دينار، بعد أن كانت الحكومة قررت المنحة بقيمة 180 دينار، وللتسجيل في المنحة يجب توافر بعض الضوابط التي اشترطتها وزارة الشئون في المتقدمين، حتى يتم التحقق من وصول الدعم للفئات المستحقة، ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل الدخول على رابط المنصة، وأتباع الخطوات التالية للتسجيل في المنحة.

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة أمان على الإنترنت.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الشخص الراغب في التسجيل الاسم رقم بطاقة التعريف، رقم الجوال”.

راجع البيانات وعند التأكد من صحتها أضغط تأكيد ثم سجل الطلب.

رابط منصة أمان التونسيةرابط منصة amen تونس 2021

وللتسجيل على رابط منصة أمان التونسية للحصول على المنحة، يجب أن يحصل المواطن على الرقم السري الخاص بالتسجيل، الذي بدونه لن يتم الدخول للمنصة وإتمام عملية التسجيل وللحصول على الكود السري، يجب أتباع الخطوات التالية *1021*2#، سوف يصلك الرقم السري على جوالك الرسمي.

المنتفعين بالمنحة الشهرية القارة للعائلات الفقيرة.

أصحاب الشيخوخة من كبار السن الذين يحصلون على جرايات التقاعد الضعيفة.

العاملون لحسابهم الخاص والأجراء والفئات التي لا تتمتع بأي تغطية اجتماعية.

المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني وكذالك المنتفعين ببطاقة العلاج منخفض التكاليف.

بعد أن يحصل المواطن على الكود السري أضغط على سحب المساعدة. أدخل رقم البطاقة التعريفية وأدخل الكود السري الذي حصلت عليه عبر رسالة sms. سجل 300 دينار قيمة الدعم وأضغط تأكيد الطلب ليخرج لك مبلغ الدعم بسهولة.

من هي الفئات المستحقة لصرف المنحةطريقة سحب الدعم من خلال ماكينات الصراف الأليرابط منصة أمان التونسية

تمر تونس في هذه الفترة بالعديد من المشاكل الافتصادية نتيجة وباء فيروس كورونا، لذا تقرر صرف المنحة للتخفيف على المواطنون خاصة الفئات الفقيرة، التي لا تستطيع توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وتعمل الحكومة التونسية المؤقتة على دعم هذه الفئات من خلال تقديم منحة أل 300 دينار.