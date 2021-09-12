رابط منصة مدرستي 1443 تسجيل الدخول للطالب لمتابعة الدروس اونلاين وخطوات التسجيل

يبحث الكثير من الطلبة والطالبات داخل المملكة العربية السعودية عن رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب وتسجيل الدخول على المنصة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها للطلبة، وقد ازداد البحث عن رابط المنصة وكيفية التسجيل عليها بعد إعلان وزارة التربية والتعليم بالمملكة بأن العملية التعليمية سيتم استكمالها عن بعد لبعض المراحل الدراسية، بينما بعض المراحل سوف تستكمل الدراسة حضوريًا، وبدأ الطلاب بالدخول على المنصة والتعرف على الخدمات التي تقوم بتقديمها للطلبة والطالب أثناء سير العملية التعليم، وسوف نوضح لكم رابط المنصة وطريقة التسجيل عليها.. تابعوا معنا.

منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب

يبحث الطلاب عن منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب، وذلك لن منصة مدرستي واحدة من أهم المنصات التعليمية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وتُعتبر المنصة واحدة من أشهر وأحدث وسائل التعليم عن بعد للطلاب، ولذا تقوم الوزارة بتحديث المنصة وتطويرها باستمرار، وتقوم المنصة بتقديم ما يلي:

تقوم بتقديم شروحات مختلفة في جميع المراحل الدراسية وفي كل المناهج الدراسية.

إمكانية الحصول على الدروس بشكل إلكتروني.

بإمكان الطالب اختيار المدرس الذي يرغب في سماع الشرح منه.

تساعد الطلاب على التعرف على التقنيات الحديثة في عملية التعليم.

يمكن للطالب التواصل في أي وقت ومن أي مكان مع معلمه.

أهم ما ميز المنصة بأنه يمكن لولي الأمر التسجيل على المنصة ومتابعة تقدم أولاده.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب

بكل سهولة يمكن الوصول إلى رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب وعمل حساب على المنصة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها للطلاب، وتأتي عملية التسجيل باتباع الخطوات التالية: