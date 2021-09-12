جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة بلدية باريس، الاشتراكية آن هيدالجو، اليوم الأحد، ترشحها فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، لتنضم بذلك إلى قائمة واسعة من منافسى الرئيس الوسطى إيمانويل ماكرون.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة بلدية باريس تعلن ترشحها للرئاسة فى فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.