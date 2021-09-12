الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى أمام المصلين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قال مدير الحرم الإبراهيمى ورئيس السدنة، الشيخ حفظى أبو سنينة، إن "سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، وأغلقت الحرم الابراهيمى اليوم، بحجة الاحتفال بالعيد اليهودى، وسيستمر إغلاقه حتى الساعة الثالثة من فجر غد".

وبحسب الوكالة، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمى، المجتمع الدولى والدول الإسلامية والعربية والمؤسسات الحقوقية ودعاة السلام فى العالم بـ"وقف الاعتداءات المتكررة على الحرم".

كما شدد التميمى على ضرورة "زيارة الحرم الابراهيمى والصلاة فيه من قبل أبناء المحافظة وكافة المحافظات الفلسطينية، لحمايته من المستوطنين، ومحاولات الاستيلاء عليه"، معتبرًا أن "إغلاقه وتعديات الاحتلال والمستوطنين على حرمته تحديًا صارخًا لمشاعر العرب والمسلمين، ومساسًا خطيرًا بحرية العبادة التى كفلتها الشرائع السماوية، وانتهاكاً صارخاً لمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وكافة الشرائع الإلهية المجمع عليها فى العالم، التى تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة".

وأوضح التميمى أن "سلطات الاحتلال تخطط للاستيلاء بشكل تدريجى على الحرم الابراهيمى عبر الاجراءات الداخلية، فيه وفى محيطه، والتى تشكل بمجملها مساسًا بحرمة مكان إسلامى مقدس يقيم فيه المسلمون شعائرهم الدينية، ومخالفة للناحية العقائدية ولكل المواثيق والأعراف الدولية والديانات السماوية".