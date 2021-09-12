الكاظمى يعلن إلغاء تأشيرات الدخول بين العراق وإيران

جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى: العراق يتطلع إلى أفضل العلاقات مع كل دول الجوار، ونشكر كل من وقف إلى جانب العراق فى وجه جماعات داعش الإرهابية.

وأضاف: إيران كانت أول من ساند العراق فى حربه على الإرهاب، والعراق يدعم مساعى إيران الحوارية لإرساء الاستقرار فى المنطقة.

ويعتبر الكاظمى أول مسؤول عربى رفيع يزور الرئيس الإيرانى الجديد إبراهيم رئيسى بعد تنصيبه، وكانت إيران شاركت نهاية الشهر الماضى، ضمن مؤتمر بغداد الذى جاء لتعزيز علاقة العراق بدول الجوار.