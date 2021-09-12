رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati.sa 1443 وكيفية التسجيل في الاختبارات المركزية للابتدائي والمتوسط والثانوي

فعلت وزارة التعليم رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول بالمملكة العربية السعودية وكيفية التسجيل في الاختبارات المركزية للابتدائي والمتوسط والثانوي بعد وضع آلية وخطة للعام الجديد من خلال التسجيل بمنصة مدرستي الاختبارات المركزية 1443 لكافة المراحل التعليمية بهدف تقوية مهارات الطالب و مستواه التعليمي والمعرفي حيث تم خلال الساعات القليله الماضيه البحث بطريقه كثيفه من قبل الطلاب والطالبات في المملكة عن رابط منصة مدرستي الاختبارات المركزية وكيفية التسجيل بها من خلال هذا الطريق سوف نوافيكم بكافة التفاصيل اللازمة للتسجيل في منصة مدرستي.

منصة مدرستيmadrasati.sa

وتعتبر منصة مدرستي madrasati.sa من أهم المنصات التعليمية بالمملكة العربية السعودية حيث انها تحل محل المدارس التقليدية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والذي كان سببا في إغلاق المدارس ووقف الدراسة في العديد من دول العالم بسبب التكدس بين الطلاب وأيضا المعلمين وذلك للسيطرة علي فيروس كورونا حيث انها منصة دراسية افتراضية يتلقى الطلاب منها الدروس والتعليم في كافة مراحله وايضا يتم تسجيل الحضور والغياب من خلالها ويتم بث الدروس والتواصل مع المعلم والطالب من خلالها ايضا.

مدرستي للتسجيل في منصة الاختبارات المركزية

و في الايام القليله الماضيه سجل أكثر من 2 مليون طالب وطالبة في منصة مدرستيmadrasati.sa وذلك من اجل اجراء اختبارات تحسين المهارات حسبما ذكرت وزاره التربيه والتعليم كما أنها عملت على قياس قدرات الطلاب ومستواهم التعليمي وضع احصائيات بيانية لا تمكن المعلم من معرفة مستوى الطالب وماذا تقدمه في دراسته.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

وتسعى المملكة العربية السعودية الى تحقيق تنمية التحول الرقمي تطوير مهارات الطلبة على استخدام التكنولوجيا والتقنيات وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 حيث قامت به تعاون مع شركة مايكروسوفت ووزارة التعليم السعودية و التسجيل في منصة مدرستي والحصول على الرابط الخاص بها يراعى اتباع الخطوات التالية.