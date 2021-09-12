أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يواسي آل القديمي

أمين عام المؤتمر يواسي آل القديميبعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد / يحي محمد غالب القديمي، احد مشائخ خارف واحد القيادات المؤتمرية بمحافظة عمران، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ / سهيم يحي محمد غالب القديمي واخوانه وكافة آل القديمي بمديرية خارف محافظة عمران ، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الاليم.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

