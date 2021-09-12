العراق: لا عودة لداعش ولن نسمح بالعبث بأمن البلاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أشار بيان صادر عن المكتب الإعلامى لرئيس جهاز الأمن الوطنى، إلى أن "الأسدى وخلال زيارته محافظة كركوك واجتماعه مع المحافظ والقيادات الأمنية، بحث آخر المستجدات الأمنية وسبل علاجها من خلال تعاون الجميع وتنسيق الجهود الامنية والاستخبارية".

وقال الأسدى خلال الزيارة: "اننا نراقب عن كثب آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية، ومستعدون للتعاون فى شتى المجالات لإنجاح الإنتخابات".

وتابع: "يجب أن تتضافر جميع الجهود فى المحافظة لتوفير البيئة الآمنة لإجراء الإنتخابات"، لافتًا الى أن "الخروقات الأمنية هى محاولات يائسة من عصابات داعش الإرهابية لإثبات وجودها إعلاميًا، لا أكثر".

وشدد رئيس جهاز الأمن الوطنى العراقى على أنه "لا عودة لعصابات داعش الإرهابية مرة أخرى إلى الساحة، ولن نسمح لهم بالعبث بأمن البلاد"، لافتًا إلى أن "هناك عمليات أمنية موسعة تجرى الآن لملاحقة فلول داعش الإرهابى التى أسفرت عن قتل واعتقال عدد منهم والعملية مستمرة حتى الآن".