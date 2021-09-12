جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أشار بيان صادر عن المكتب الإعلامى لرئيس جهاز الأمن الوطنى، إلى أن "الأسدى وخلال زيارته محافظة كركوك واجتماعه مع المحافظ والقيادات الأمنية، بحث آخر المستجدات الأمنية وسبل علاجها من خلال تعاون الجميع وتنسيق الجهود الامنية والاستخبارية".
وقال الأسدى خلال الزيارة: "اننا نراقب عن كثب آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية، ومستعدون للتعاون فى شتى المجالات لإنجاح الإنتخابات".
وتابع: "يجب أن تتضافر جميع الجهود فى المحافظة لتوفير البيئة الآمنة لإجراء الإنتخابات"، لافتًا الى أن "الخروقات الأمنية هى محاولات يائسة من عصابات داعش الإرهابية لإثبات وجودها إعلاميًا، لا أكثر".
وشدد رئيس جهاز الأمن الوطنى العراقى على أنه "لا عودة لعصابات داعش الإرهابية مرة أخرى إلى الساحة، ولن نسمح لهم بالعبث بأمن البلاد"، لافتًا إلى أن "هناك عمليات أمنية موسعة تجرى الآن لملاحقة فلول داعش الإرهابى التى أسفرت عن قتل واعتقال عدد منهم والعملية مستمرة حتى الآن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: لا عودة لداعش ولن نسمح بالعبث بأمن البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.