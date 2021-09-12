بريطانيا: جونسون يجهز خطط التصدى لكورونا خلال الشتاء

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيضع هذا الأسبوع، خططا لتعامل البلاد مع جائحة كورونا خلال الشهور الأكثر برودة، لافتًا إلى أن الحكومة قد ترفع بعض القيود مع الاعتماد على اللقاحات.





وفى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" البريطانية، أضاف جاويد، أنه مع دخولنا فصلى الخريف والشتاء، "سيضع رئيس الوزراء هذا الأسبوع خططنا للتعامل مع كوفيد على مدى الشهور القليلة القادمة". وتابع وزير الصحة البريطانى: "سنظل بالطبع راغبين فى التحلى بالحرص الشديد، وفيما يتعلق بالسفر فهناك بعض القواعد التى ستظل سارية". وأشار جاويد إلى أنه بالنسبة لفحص "البى.سى.آر"، فـ"سيكون مطلوبًا لدى عودتك إلى بريطانيا من بعض البلدان، أود أن أتخلص منه فى أسرع وقت ممكن".

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