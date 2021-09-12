إسرائيل ترفع مستوى الجدار الخرساني على حدود غزة

قالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي، قام بإجراء أعمال صيانة على الجدار الخرساني الواقع على الحدود مع قطاع غزة، وزيادة مستوى ارتفاعه.

وحسب صحيفة، ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى الجدار الخرساني الواقي عند مدخل ”كيبوتس إيريز“ الواقع على الحدود الشمالية للقطاع، خشية من الصواريخ المضادة من قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن قرار الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن جاء نظرا للتخوفات الأمنية من الصواريخ المضادة التي تطلق من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو، الأعمال التي يجريها الجيش الإسرائيلي في الجدار الخرساني، الذي يهدف لحماية المستوطنين في مناطق غلاف غزة.

وبينت الصحيفة الإسرائيلية، أن الجيش رفع مستوى الجدار الخرساني الواقي عند النقطة التي قتل فيها الإسرائيلي موشيه فيدر، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من طراز ”كورنيت“ في شهر مايو/أيار من عام 2019، حيث كان يقود مركبتة على الطريق رقم 34، قرب الحدود مع غزة، وعندها أعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم.

وأقر الجيش الإسرائيلي وقتها، بأنه فشل في إدراك المخاطر التي يواجهها السائقون الإسرائيليون على الطريق الواقع شمال قطاع غزة.

يذكر أن ذلك يأتي في الوقت الذي تشهد فيه الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة توتراً أمنياً، حيث أطلقت الفصائل المسلحة في القطاع على مدار اليومين الماضيين، صواريخ تجاه البلدات والمدن الإسرائيلية، بينما رد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف لحماس في غزة.

وفجر اليوم الأحد، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات محاذية لها.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية موقعاً لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، في منطقة المغازي وسط قطاع غزة، بينما استهدفت موقعا آخر شرق خان يونس جنوب القطاع، وموقعاً مماثلاً غرب المدينة.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أهدافا شرق وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعدد من الصواريخ الثقيلة، دون الإبلاغ عن سقوط إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه استهدف ورشة لإنتاج الصواريخ تحت الأرض تابعة لحماس، وموقعا لتخزين الأسلحة، ومنشأة تدريب ونفقا، وفق بيان للمتحدث باسم الجيش.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، أن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، اعترضت صاروخا انطلق من قطاع غزة صوب بلدة سديروت المحاذية للقطاع، في تواصل لإطلاق الصواريخ من غزة إلى إسرائيل لليوم الثاني على التوالي.

وتعتبر هذه الحادثة الثالثة لإطلاق صواريخ من قطاع غزة صوب إسرائيل، منذ انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة مايو/أيار الماضي.