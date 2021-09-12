كلاب قادرة على اكتشاف كورونا في مطار ميامي الأمريكي

أطلق مطار ميامي الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية، برنامجًا تجريبيًا لمدة 30 يومًا هذا الأسبوع، مع ”كوبرا و ”بيتا“ وهما زوجان من الكلاب المدربة للكشف عن فيروس ”كورونا“ في اعقاب الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين في الولايات المتحدة.

ونقل موقع ”انسايدر“ الأمريكي، اليوم الأحد، عن مسؤول في المطار قوله، إن هذه التجربة الأولى من نوعها في الولايات المتحدة وربما في العالم.

وأضاف المسؤول ديد خوسيه ”نحن محظوظون في هذه المقاطعة بأن يكون لدينا أول كلب قادر على شم واكتشاف فيروس كوفيد… وفي الواقع، لدينا اثنان منهما – وهو أول مطار في أي مكان يستخدم هذا النوع من التكنولوجيا“.

وأوضح الموقع أنه تم تدريب ”كوبرا“ البلجيكي و ”بيتا“ الراعي الهولندي على اكتشاف فيروس كورونا من خلال اختبارات شملت الشم والتنبيه عند وجوده الفيروس.

وأشار إلى أنه تم تدريب الكلبين في مركز الطب الشرعي والعدالة بجامعة فلوريدا الدولية، وأنه خلال التدريبات استطاع الكلبان اكتشاف فيروس ”كوفيد-19“ بنسبة 96-99%.

ونقل الموقع عن مسؤولين في المطار قولهم، إنه سيتم استخدام الكلبين عند نقاط تفتيش أمنية للموظفين، وسيقومان بشم أقنعة كل موظف وزائر للكشف عن الفيروس من خلال عرقهم وأنفاسهم، والتي ستحتوي على رائحة ناتجة عن التغيرات الأيضية التي يسببها الفيروس في الشخص المصاب، وفي حال اكتشاف الفيروس فسيخضع الشخص بعد ذلك لاختبار سريع للتأكد من إصابته.

وقال البروفسور كينث فورتون أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة فلوريدا الدولية: ”أن تكون قادرًا على تطبيق عقود من البحوث بهذه الطريقة، لتوفير طبقة إضافية من الحماية لموظفي المطار في مطار ميامي الدولي، فهذا أمر يدعو للإعجاب… الحقيقة أن هذه الكلاب هي أداة قيمة أخرى يمكننا الاستفادة منها لمساعدتنا على التعايش مع هذا الوباء المستمر“.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الجاري، بجعل التطعيم ضد كورونا إلزاميا لتحصين ما يقارب من 100 مليون شخص بعد الارتفاع الحاد والكبير بعدد الإصابات في الأسابيع الاخيرة إذ وصل إجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 41 مليونا توفي منهم ما يزيد على 660 ألف مصاب منذ بدء رصد الجائحة.