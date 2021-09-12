طريقة التسجيل في احسان كمستفيد ومعرفة شروط المنصة 1443

تعد طريقة التسجيل في احسان كمستفيد من الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص الذين يعانون من تراكم الديون عليهم وعدم قدرتهم على تسديد تلك الديون، وتعد منصة احسان الوطنية للعمل الخيري منصة إلكترونية أنشأتها الحكومة السعودية من أجل جمع كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في السعودية تحت منصة واحدة وتحت إشراف متعدد من الجهات الحكومية بهدف تنظيم الأعمال الخيرية للمتبرعين والمحتاجين، حيث تعمل منصة إحسان الخيرية كحلقة وصل بين المتبرع والمستفيد من التبرع لكي يتم ضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.

منصة احسان

تعد منصة إحسان الخيرية هي المنصة إحسان هي إحدى أهم المنصات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها الحكومة السعودية بأمر من خادم الحرمين الشريفين، وهي ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المتخصصة للعمل الخيري، وذلك من أجل تنمية وتطوير العمل الخيري في المملكة للوصول إلى مجتمع متكافل، فالمنصة تعمل على تقوية قطاع العطاء الخيري في المملكة السعودية وإيصالها بالمتبرعين من خلال المنصة، وهو الأمر الذي يعمل على تعظيم دور العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، فتسهل المنصة إجراءات التبرع وتضمن وصولها إلى مصارفها المستحقة لتلك التبرعات، فتعمل المنصة على تجميع كافة الجهات الخيرية على المنصة لتسهيل وصول التبرعات إليها.

طريقة التسجيل في احسان كمستفيد

إنشاء حساب جديد والتسجيل في منصة إحسان الخيرية أصبح متاح لجميع الأفراد الموجودين بداخل المملكة العربية السعدية من المواطنين أو المقيمين للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة، ويستطيع المستخدم التسجيل في منصة حسان كمستفيد عبر رقم الجوال السعودي الخاص به فقط وإدخال بعض البيانات الشخصية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ منصة إحسان الخيرية.

اضغط على أيقونة “التسجيل” الموجودة في أعلى يسار الصفحة.

اضغط على خيار “إنشاء حساب”.

قم بكتابة الاسم.

ادخل البريد الإلكتروني.

قم كتابة رقم الجوال.

ثم إدخال رمز التحقق.

اضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

قم بتفعيل الحساب من خلال البريد الإلكتروني الذي تم التسجيل به.

تسجيل الدخول للحساب.

وأخيرًا قم باستعراض الخدمات المتاحة والبدء في استخدامها.

طريقة التسجيل في احسان

تعد طريقة التسجيل في احسان هي الطريقة التي يمكن من خلالها الدخول إلى البوابة الإلكترونية من أجل التعرف على الخدمات التي تقدمها المنصة، ويمكن تسجيل الدخول من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة إحسان الخيرية.

ثم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

قم بكتابة رقم الجوال.

ادخل رمز التحقق المرئي.

اضغط على أيقونة “إرسال رمز التحقق”.

قم بكتابة رمز التحقق المرسل لرقم الهاتف الجوال.

الدخول إلى الحساب لاستعراض الخدمات المتاحة.

شروط التسجيل في احسان

يسعى العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية في معرفة طريقة التسجيل في احسان كمستفيد، ويرغبون في التعرف على الكثير من المعلومات حول الشروط المطلوبة من أجل التسجيل في المنصة، وهل توجد شروط معينة يتطلّبها التسجيل في المنصة أم لا؟

وقد أعلنت منصة إحسان أن التسجيل متاح لجميع الأفراد في المملكة السعودية بدون إي شروط وذلك من أجل تسهيل وصول خدمات التبرع للمحتاجين، وكذلك تتيح المنصة للأفراد عددًا من الخدمات من بينها استعراض الحالات المطلوب التبرع لها والتعرف على قيمة التبرعات المطلوبة لكل حالة من الحالات، نسبة التبرعات التي تم التبرع لها، وقيمة التبرع المتبقية لفك كرب الحالة.

وتوجد بعض المتطلبات البسيطة والتي لا يمكن التسجيل للمتواجدين خارج المملكة العربية السعودية إلا إن كان لديهم رقم جوال سعودي، وأن يكون الرقم فعال من أجل التواصل مع المستخدم من المنصة، وكذلك يجب أن يكون لديه بريد إلكتروني فعّال ليستطيع التسجيل في المنصة، فلا يمكن التسجيل بعنوان بريد إلكتروني غير صحيح، بجانب امتلاكه أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونية، سواء بطاقات فيزا أو ماستر كارد أو بطاقات مدى، أو الدفع عن طريق آبل بي.

مزايا منصة إحسان الخيرية

تم إنشاء منصة إحسان الخيرية من أجل تقديم أفضل الخدمات لجميع أطراف العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، سواء أهل الخير من المتبرعين، أو الأشخاص المستفيدين من تلك التبرعات، ومن أهم المزايا التي تقدمها المنصة:

تقدم منصة إحسان خدمات متنوعة في الحالات والمجالات المتاحة للتبرع، مما يسهم في زيادة أوجه العمل الخيري التي تغطيها المنصة، وبالتالي خدمة أعداد أكبر من المستفيدين.

تتميز بسهولة التبرع، حيث تتيح المنصة للأشخاص المتبرعين إمكانية التبرع في أي وقت ومن أي مكان.

تقدم منصة إحسان جميع التقارير للمتبرعين والتي تُعلمهم بما تم بالتبرعات التي قاموا بالتبرع بها، وأثر تلك التبرعات على حياة المحتاجين.

تقدم المنصة إمكانية التبرع عبر البطاقات الائتمانية والفيزا والطرق الإلكترونية الأخرى للدفع من أجل تسهيل التبرع للراغبين في عمل الخير.

تتميز منصة إحسان بقواعد الأمانة والشفافية مما يمنح المتبرعين ثقة وضع أموالهم والتبرع بها عبر المنصة.

توفرالعديد من الخيارات للتبرع من أجل تسهيل عملية التبرع بالنسبة للمتبرعين وهو الأمر الذي يعمل على جذب عدد أكبر من المتبرعين للمساهمة بتبرعاتهم عبر المنصة.

تحرص المنصة على استخدام أفضل وأعلى معايير الأمان التقنية من أجل المحافظة على خصوصية وأمان معلومات المتبرعين، سواء المعلومات الشخصية أو المعلومات البنكية.

أهداف منصة إحسان الخيرية

تهدف المنصة إلى تقليل الصعوبات التي يواجهها المتبرع في عمليات التبرع للجهات الخيرية في المملكة وتعمل منصة إحسان الخيرية على عدد من الأهداف الاستراتيجية المختلفة ألا وهي:

تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لأفراد المجتمع.

تمكين القطاع غير الربحي والتنموي وتوسيع أثره في المجتمع.

تحسين مستوى المصداقية والشفافية للعمل الخيري.

تكريم وتقدير المتميزين في العطاء الخيري.

تفعيل دور المصداقية الاجتماعية في القطاع الخاص.

تكوين التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة.

مجالات العمل الخيري التي تقدمها منصة إحسان

تتميز منصة إحسان للعمل الخيري بتنوع الجهات التي يمكن التبرع لها من خلال المنصة، حيث تقوم بالعمل على تجميع العديد من الجهات الخيرية في المملكة السعودية إلى مكان واحد، وذلك من أجل تسهيل عملية التبرع، والوصول للحالات المستحقة في تلك الجهات، وهناك العديد من المجالات التي تضمها المنصة على النحو التالي:

المجال الاجتماعي.

المجال التعليمي.

المجال الصحي.

المجال الإغاثي.

المجال الاقتصادي.

المجال البيئي.

المجال التقني.

طريقة التبرع في منصة احسان

توفر منصة إحسان الإلكترونية خدمة التبرع للحالات الخيرية إلكترونيًا، كما يمكن أيضًا إهداء التبرع إلى أحد الأشخاص كهدية، ويمكن التبرع عبر منصة إحسان من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى منصة إحسان الخيرية.

اضغط على أيقونة تبرع الآن الموجودة أعلى يسار الشاشة.

قم باستعراض كافة المشروعات المتاحة.

اختر الحالة المراد التبرع لها.

اضغط على أيقونة “تفاصيل الحالة” التي تظهر المعلومات الخاصة بالحالة وهي: رقم الحالة. قيمة المبلغ الذي تم تجميعه. قيمة المبلغ المتبقي. نسبة التبرع بالنسبة للقيمة المطلوبة.

قم بإدخال مبلغ التبرع بالريال السعودي.

في حالة إذا كان المتبرع يريد إرسال التبرع كهدية لشخص آخر يجب النقر على أيقونة “أريد جعل هذه المساهمة هدية” وإدخال البيانات التالية: اسم المرسل. اسم المهدى إليه. رقم الهاتف الجوال المهدى إليه.

اضغط على أيقونة “تبرع الآن”.

قم بإدخال بيانات الدفع من خلال بطاقات فيزا أو ماستر كارد أو مدى وهي: الاسم المسجل على البطاقة. رقم البطاقة. تاريخ الانتهاء. رمز الأمان.

اضغط على أيقونة إتمام عملية التبرع.

وفي النهاية سوف يتم الانتقال إلى صفحة البنك لإتمام عملية التبرع.

طرق التواصل مع منصة احسان

توجد العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها التواصل مع منصة إحسان الخيرية مثل:

رقم المنصة المجاني وهو: 8001247000 .

. الحساب الرسمي لمنصة إحسان الخيرية على تويتر.

رقم التبرع من خلال الرسائل النصية وهي: 5005.

في نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم أسهل طريقة التسجيل في احسان كمستفيد، بجانب معرفة شروط المنصة وطرق التواصل معها.