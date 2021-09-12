التعليم احتساب غياب الغير محصنين بلقاحي كورونا من الطلاب في السعودية

التعليم احتساب غياب الغير محصنين ، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، ابتداء من اليوم الأحد 12 من شهر سبتمبر 2021م، الموافق 5 صفر 1443هـ، هو أحدث قرارات وزارة التعليم بالسعودية، بشأن الطلاب والطالبات الغير محصنين، بلقاحين كورونا، كوفيد – 19، خاصة بعد توفير أكثر من 587 موقع، في شتى مناطق المملكة السعودية، لتلقي اللقاح، وقد شهد بداية العام الدراسي الجديد 1443هـ، تعليم حضوريًا، للفئة العمرية من عمر 12 إلى 18، وهي أعمار المرحلتين المتوسطة والثانوية، مع الحرص على رفع الدروس إلكترونيًا غير المحصنين، إضافة لقرار التعليم عن بعد للمرحلين الابتدائية ورياض الأطفال، لعدم توفر لقاح لهذا العمر الصغير، ووفق الجدول الزمني، فتم اليوم الأحد، احتساب غياب الطلاب عن الحضور للمدارس، ممن لم يحالفهم الحظ قبل بدء العام الدراسي ، بتلقي الجرعتين.

التعليم احتساب غياب الغير محصنين

في نفس السياق السابق ذكره، فإن وزارة التعليم السعودية، قررت عودة التعليم حضوريًا، بناء على أمر ملكي سامي، للعام الجديد 1443هـ، وبعد دراسة الأوضاع الصحية بالمملكة، ومن ثم تم تحديث المناهج التعليمية، واعتماد النظام الدراسي الثلاث فصول، وبعد مراجعة الوضاع الصحية مرة أخرى، والعمل على تلقي كافة العاملين بالقطاع التعليمي، لقاحي فيروس كورونا، ومن ثم الطلاب والطالبات، للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وجعلتها شرط للتعليم حضوريًا، للعام الجديد، مع استثناء المدارس الأهلية والأجنبية، واعتماد نظام التعليم عن بعد لها، مثلها مثل المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

التعليم حضوريًا لمن تم تطعيمه بجرعتين كورونا بمدارس المملكة العربية السعودية 1443هـ

في النهاية، وبناء على ما سبق ذكره، فقد أمهلت وزارة التعليم السعودية، الطلاب والطالبات السعوديين، الذين لم يتمكنوا من الحصول، على التطعيم بجرعتين لقاح فيروس كورونا، مدة تقدر بأسبوعين، بعد بدء العام الدراسي 1443هـ، دون أن يتم احتسابهم غائبين عن المدرسة، وبدأ اليوم الأحد، احتساب الغياب، بعد مرور المدة الزمنية المحددة، وتنبيه الطلاب الذين لم يستكملوا جرعاتهم حتى الآن لذلك، خاصة وأنه تم اليوم بدء انطلاق اختبارات تعزيز المهارات، للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وفق خطة الجدول الزمني لكل مرحلة.