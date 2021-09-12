رابط منصة مدرستي 1443 تسجيل دخول مدرستي جديد الاختبارات المركزية madrasati

رابط منصة مدرستي 1443 من أهم وأكثر الروابط بحثاً على محركات البحث، وذلك مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، ازداد البحث بصورة كبيرة عن منصة مدرستي تسجيل دخول، وازداد التساؤل عن طريقة التسجيل في الاختبارات المركزية واختبار تعزيز المهارات، حيث بات من الضرورة استخدام المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية في مجال التعليم، وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة التعليم عن بعد، وذلك بعد ظهور وباء كورونا المستجد، ووفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية للتطوير الشامل في 2030، ويعد التعليم عن بعد من البدائل المهمة في مجال التعليم والتي حرصت المملكة متمثلة في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات في توفير المنصات التعليمية المختلفة، لذلك سنوافيكم من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، برابط منصة مدرستي 1443 تسجيل دخول وآلية التسجيل.

رابط منصة مدرستي 1443

أصبح استخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة أمر ضروري للغاية، لذلك تحرص المملكة دائماً في استخدامها لخدمة العديد من المجالات، ومن أكثر هذه المجالات التي تعتمد بشكل كبير على وسائل الاتصال الحديثة من خلال التكنولوجيا الحديثة مجال التعليم، وتعد منصة مدرستي التعليمية من أهم المنصات التعليمية الموجودة بالمملكة، حيث يتم من خلالها عقد اختبارات مركزية لكافة مراحل التعليم، سواء كان تعليم ابتدائي أو متوسط أو ثانوي، كما أنها تعمل على تعزيز المهارات المختلفة لدى الطلاب، ويستطيع ولي الأمر الطالب أن يتابعه ويتابع مستواه التعليمي وقدرته التحصيلية، من خلال تواصله مباشرةً مع مدرسيه ومدرسته من خلال منصة madrasati.

منصة مدرستي تسجيل دخول

ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل الطلاب والطالبات عن ألية وطريقة تسجيل دخول جديد لمنصة مدرستي، وقد سجل في الأيام القليلة الماضية ما يزيد عن 2 مليون طالب وطالبة على المنصة، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2021\2022، وحرصت وزارة التربية على قياس قدرات الطلاب ومستواهم التعليمي من خلال عقد عدة اختبارات مركزية لهم، كم عقدت العديد من الاختبارات التي تساهم بشكل كبير في تعزيز مهارات الطلاب المختلفة.

ألية التسجيل في المنصة للاختبار

يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم وفقاً لرؤية المملكة في التحول الرقمي 2030. ويتم تسجيل الدخول للمنصة بعدة خطوات بسيطة وهذه الخطوات كالتالي: