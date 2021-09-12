تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية 1443 وطريقة التقديم والشروط المطلوبة. حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم وأكبر البنوك التي توجد في المملكة العربية السعودية. يهتم بنك التسليف دائما بمساعدة المواطن السعودي وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط. كما يقدم البنك للمواطن الكثير من المساعدات المالية بمختلف صورها لمساعدة المواطن من توفير مختلف احتياجاته الأساسية. فهناك التمويل الشخصي وكذلك التمويل العقاري كما يوفر البنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر أيضاً من أهم أنواع المساعدات التي يقدمها بنك التسليف للمواطن السعودي هو قرض السيارات. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول على تمويل السيارات وكذلك الشروط المطلوبة للحصول عليه. كما يمكنك التعرف أيضاً على الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف 1443 بالسجل المدني وأهم الشروط المطلوبة للإعفاء.

تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية 1443

يسعي بنك التسليف والإدخار داخل المملكة العربية السعودية لتقديم المساعدات للمواطنين وكذلك المقيمين لتوفير الاحتياجات الخاصة. كما إنه يعمل جاهداً من أجل تقديم يد العون للمواطن السعودي حتي يتمكن من العيش حياة كريمة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ويعتبر من أكثر ما يتم البحث عنه هو قروض السيارات التي يتم تقديمها من قبل بنك التنمية الاجتماعية. حيث يعتبر قرض السيارات من بنك التنمية هو واحد من أهم المساعدات التي يقدمها بنك التسليف وبوجه خاص للشباب. كما يعتبر الهدف الرئيسي من تقديم تمويل السيارات هو توفير للشاب فرصة الحصول على سيارة وكذلك تمكينه من فرصة عمل على السيارات. وكذلك يوفر تمويل السيارات مميزات مختلفة للمواطن وأهمها هو المرونة إجراءات الحصول على القرض ومرونة الأقساط. كما يتميز بسهولة الحصول عليه وتقديمه للمساعدة لمحدودي ومتوسط الدخل.

شروط الحصول على تمويل السيارات

كما قام بنك التسليف بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها قي المواطن للحصول على القرض. ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي :

أولاً يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يقل عمر العميل عن 20 عاما وكذلك لا يتخطي ال60 عاما

أن يكون لديه رخصة قيادة سارية

وكذلك لا يتخطي الدخل الشهري للعميل عن 14 الف جنية

القيام بتقديم طلب القرض من خلال فرع من فروع بنك التسليف

كما يجب أن ينتظر العميل فترة شهر حتي يتحقق البنك من العميل والموافقة عليه.

يجب تقديم جميع المعلومات الائتمانية التي يطلبها البنك

يحق للبنك استرجاع السيارة والحصول على مبلغ التمويل بأكمله في حالة إخلال العميل ببنود العقد.

طريقة الحصول على تمويل السيارات

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب القيام بها للحصول على تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية. فقط كل ماعليك هو الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية ثم تحديد نوع التمويل. كما يجب تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وتقديم الطلب.