أخبار اليمن : اكتشاف بؤرة جديدة لعدوى كورونا في الصين

اكتشاف بؤرة جديدة لعدوى كورونا في الصينأعلنت السلطات الصينية عن تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مقاطعة فوجيان الصينية، كما تم اكتشاف 18 شخصا يحملون الفيروس بدون أعراض.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عن السلطات المحلية قولها: إنه تم اكتشاف بؤرة تفشي المرض الجديدة، في قضاء سينيو قرب مدينة بوتيان.

ووفقا للتقييمات الأولية، تنتشر بين المصابين سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

وأشارت الوكالة، إلى أنه بعد اكتشاف الحالة الأولى، أخذت السلطات 81938 عينة من السكان المحليين.

وبحسب تقديرات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، إلى 224 مليون شخص.. وتحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة في قائمة عدد المصابين، تليها الهند ومن ثم البرازيل.