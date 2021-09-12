أخبار اليمن : نقاش مشروع قانون للمخطوطات .. إستفسارات برلمانية لوزير الزراعة

نقاش مشروع قانون للمخطوطات .. إستفسارات برلمانية لوزير الزراعةناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس، عبدالسلام صالح هشول زابية، التقرير التكميلي الثاني للجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن مشروع قانون المخطوطات.

تضمّن التقرير توضيحات بشأن مشروع القانون، كما تضمّن ما يتعلّق بالفصلين الخامس والسادس من العقوبات والأحكام الختامية.

وبعد نقاش مستفيض، خلال الجلسة التي حضرها وزير الثقافة عبدالله الكبسي ووكيل وزارة الثقافة عائد أحمد الشوافي، أقرّ المجلس إعادة مشروع القانون إلى اللجنة للمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص.

إلى ذلك استمع مجلس النواب من عضو المجلس، محمد بكير عمر صلاح، إلى سؤال موجّه لوزير الزراعة والري بشأن التوجّه نحو الاهتمام بالزراعة وتربية المواشي، والعوائق التي تواجه المُزارع اليمني، ودور الحكومة في تجاوزها، ما يستدعي توفير مادة الديزل والحد من إدخال البُن واللوز الخارجي إلى اليمن.

وتساءل عضو المجلس صلاح عن مدى التزام الجهات المعنية بمنع ذبح صغار إناث المواشي، حفاظاً على تنمية الثروة الحيوانية، واستمرار استيراد المواشي من الخارج، ولماذا لا تعمل الحكومة على مصادرة أي منتج خارجي يؤثر سلباً على المُزارع اليمني والمنتج المحلي؟.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقرّه، وسيواصل جلسات أعماله غداً الاثنين بمشيئة الله تعالى.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة أمين عام دار المخطوطات خالد علي يحيى الروحاني، والأمين العام المساعد خالد أحمد السارعي، ومدير الشؤون القانونية عبدالواسع سنان.

