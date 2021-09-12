الاتحاد الأوروبى يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - وقال الاتحاد فى بيان له: لقد تدهورت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد بشكل ملحوظ فى الأشهر والأسابيع الماضية، وتفاقمت الصعوبات الشديدة الحالية للشعب اللبنانى بسبب شلل القوة ونقص الوقود، مشيرًا إلى أن تنفيذ الإجراءات والإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمات المتعددة التى يعانى منها لبنان، بما فى ذلك اتفاق مع صندوق النقد الدولى، يعتبر أمراً ملحاً.

وأوضح الاتحاد الأوروبى أن هذا ما يجب أن تركز عليه الحكومة الجديدة الآن، بدعم نشط من البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى، حيث يجب على جميع الأطراف المعنية أن تظهر نفس العزم والقدرة على التسوية، وأن تتبنى دون تأخير الإجراءات اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات الفورية والتوقعات المشروعة للشعب اللبنانى.

وأكد الاتحاد الأوروبى على ضرورة البدء فى الاستعدادات للانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية العام المقبل بجدية وضمان أنها حرة ونزيهة وشفافة مرحبين بتصريح رئيس الوزراء ميقاتى بأن الانتخابات يجب أن تجرى فى موعدها.

وفى وقت سابق من يوم الجمعة، صدّق الرئيس اللبنانى ميشال عون، على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتى.