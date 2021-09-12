جدة - نرمين السيد - وقال الاتحاد فى بيان له: لقد تدهورت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد بشكل ملحوظ فى الأشهر والأسابيع الماضية، وتفاقمت الصعوبات الشديدة الحالية للشعب اللبنانى بسبب شلل القوة ونقص الوقود، مشيرًا إلى أن تنفيذ الإجراءات والإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمات المتعددة التى يعانى منها لبنان، بما فى ذلك اتفاق مع صندوق النقد الدولى، يعتبر أمراً ملحاً.
وأوضح الاتحاد الأوروبى أن هذا ما يجب أن تركز عليه الحكومة الجديدة الآن، بدعم نشط من البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى، حيث يجب على جميع الأطراف المعنية أن تظهر نفس العزم والقدرة على التسوية، وأن تتبنى دون تأخير الإجراءات اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات الفورية والتوقعات المشروعة للشعب اللبنانى.
وأكد الاتحاد الأوروبى على ضرورة البدء فى الاستعدادات للانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية العام المقبل بجدية وضمان أنها حرة ونزيهة وشفافة مرحبين بتصريح رئيس الوزراء ميقاتى بأن الانتخابات يجب أن تجرى فى موعدها.
وفى وقت سابق من يوم الجمعة، صدّق الرئيس اللبنانى ميشال عون، على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.