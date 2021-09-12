طالبان تعلن استئناف الدراسة خلال أسبوع.. ومناقشات حول مناهج جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال القائم بأعمال وزير التعليم العالى عبد الباقى حقانى، وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إنه يناقش قضايا مالية إلى جانب مشاكل أخرى تواجه التعليم العالى فى أفغانستان.
ويُعد قطاع التعليم حاليًا أحد أكثر القطاعات تضررًا فى أفغانستان والتى تضررت من قيود جائحة كورونا والآن تغيير النظام مع سيطرة طالبان.
وأضاف القائم بأعمال الوزير فى تجمع بالعاصمة كابول، أن المفاوضات بشأن حل المشاكل لن تستغرق أكثر من أسبوع.
وتابع عبد الباقى حقانى، قائلا إنه سيتم الالتزام بالمنهج الحالى فى الوقت الراهن، لافتا إلى أن الجهات المعنية تجرى مناقشة حول تغييرات فى المناهج الدراسية.
وأوضح أنه "سيتم حذف المواد غير الأساسية من المناهج وسيتم استبدالها بأخرى حديثة حتى يتمكنوا من التنافس مع العالم".
واختتم القائم بأعمال وزير التعليم، تصريحاته قائلا إنه سيتم الفصل بين الجنسين على أن تتلقى الطالبات العلم على أيدى محاضرات.
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