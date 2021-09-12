الجيش الأوكرانى: مقتل جنديين وإصابة 10 آخرين فى اشتباكات شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال الجيش الأوكرانى إن "الانفصاليين أطلقوا النار على مواقع أوكرانية السبت، مستخدمين مدفعية من العيار الثقيل وقاذفات قنابل يدوية وقصفوها بألغام أطلقتها طائرات مسيرة"، لافتًا إلى أن "معظم الهجمات وقعت فى منطقة دونيتسك"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ويخوض الجيش الأوكرانى نزاعًا حادًا مع مقاتلين انفصاليين فى منطقتى دونيتسك ولوجانسك منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، ما أسفر عن سقوط 13 ألف قتيل. وشهد العام الحالى مقتل 52 جنديًا أوكرانيًا، مقابل مقتل 50 فى العام السابق.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أشار يوم الجمعة الماضى، إلى احتمال قيام روسيا بغزو بلاده، وقال فى منتدى دولى بالعاصمة كييف: "التصعيد القوى من جانب روسيا هو أسوأ شىء يمكن أن يحدث، ولسوء الحظ، هذا الخطر موجود".