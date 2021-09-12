شارك فى أحداث ربيع القرم.. التشيك تعتقل روسيًا مطلوب من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، قال رئيس الشرطة التشيكية: "أستطيع التأكيد أنه تم احتجاز أحد المواطنين الروسى فى مطار براغ، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن أوكرانيا".
وأكد رئيس فريق القضايا القانونية الدولية فى ممثلية جمهورية القرم لدى الرئيس الروسى، ألكسندر مولوخوف، أن الشرطة التشيكية اعتقلت الروسى ألكسندر فرانشتى فى مطار براغ، وهو أحد المشاركين فى أحداث ربيع القرم التى أسفرت عن إعادة توحيد شبه الجزيرة مع روسيا.
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