المقاومة اليمنية: أفشلنا مخطط 11 سبتمبر الحوثى فى ميناء المخا

جدة - نرمين السيد - أكد قائد المقاومة الوطنية فى اليمن، العميد طارق محمد عبدالله صالح، أمس السبت، إفشال القوات المشتركة لمخطط 11 سبتمبر الحوثى الإيرانى لتدمير ميناء المخا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدًا أن الميليشيا ترسل أدوات الدمار ويتخطفها الرجال قبل أن تحقق أهدافها.





وحسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، كتب صالح فى تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "تفقدت مرافق ميناء المخا وتأكدت من فشل مخطط 11 سبتمبر الحوثى الإيرانى، الذى أراد مسح مشروعنا الوطنى المتمثل فى إحياء أقدم موانئ البحر الأحمر وإعادته للجاهزية لخدمة اليمن واليمنيين". وبحسب الصحيفة، قال مدير الميناء الدكتور عبدالملك الشرعبى، إن الميليشيات الحوثية الإجرامية استهدفت الميناء بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى اشتعال النار فى صهاريج وهناجر الميناء، وإلحاق أضرار متعددة داخل الميناء، مؤكدًا عدم وقوع خسائر بشرية. كما لفت الشرعبى، إلى أن الترتيبات كانت جارية لإعادة تشغيل الميناء بشكل رسمى، بحضور وفد حكومى من وزارة النقل والجمارك والزراعة وعدد من ممثلى الوزارات والمكاتب الحكومية، موضحًا أن قصف الميناء المدنى يعد عملاً إجراميًا من قبل ميليشيا الحوثى المدعومة إيرانيًا، التى تسعى إلى تعطيل الميناء بعد أشهر من إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب التى أشعلتها، وبداية استقبال السفن التجارية.

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