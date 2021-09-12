نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر query.gov.ps رابط فحص 100$ وموعد صرف المنحة القطرية لشهر سبتمبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة query.gov.ps رابط فحص 100$ للأسر الفقيرة والمتعففة من سكان قطاع غزة والتي طال انتظارهم لها لما يزيد عن ثلاثة اشهرن يكون أخيرا هنالك خبرا مؤكدا حول موعد صرف المائة دولار للأسر الفلسطينية من سكان القطاع حسب تصريحات السيد العمادي وأيضا تصريحات المنسق العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

تصريحات المنسق العام للأمم المتحدة لعملية السلام

سافر السيد محمد العمادي سفير الدولة القطرية إلى قطاع غزه الخميس الماضي وذلك لبحث طريقة صرف المنحة القطرية إلى سكان القطاع، والتي كانت في الأعوام الماضية يتم توزيعها عبر وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع، حيث كانت الوزارة تحتوي على سجلات كاملة لجميع الاسر الفقيرة والمستحقة للدعم والمتعففين من اهل القطاع، وكانت المنحة يتم قياسها على حسب رب الاسرة وفقا لعدد من المعايير التي كانت تصرف على أساسها.

صرف المنحة القطرية

أعلن السيد العمادي عن العديد من المشكلات والعراقيل أمام صرف منحة قطر هذا العام، حيث قامت سلطات الاحتلال بعد الاعتداء الأخير على القطاع بتقييد ذهاب أموال السائلة إلى حكومات حماس، حيث اعتبرت أن تلك الأموال تسهم في رفع القدرة التسليحية لهم بما يضر بمصالح إسرائيل فيما بعد، وطالبت إسرائيل أن لا يتم تسليم أموال سائلة إلى القطاع بينما يتم صرف الدعم على هيئة كوبونات غذائية وهذا ما رفضته حماس بشدة، حيث أعلنت أن لسكان القطاع التزامات عديدة غير الطعام والشراب ومن أهمها دفع الإيجارات ومصروفات التعليم وما إلى ذلك.

تصريحات السيد العمادي الأخيرة

أعلن السيد العمادي بعد نقاشات وضمانات طويلة أن إسرائيل وافقت أخيرا على صرف المنحة القطرية على هيئة أموال، حيث يتم تسليمها إلى القطاع عن طريق الأمم المتحدة في حقائب كما كانت في الماضي، وكان الموعد المقرر للصرف وقتئذ هو منتصف شهر سبتمبر 2021.

موعد صرف المائة دولار

أعلن مكتب المنسق العام للأمم المتحدة اليوم أن عملية صرف المنحة القطرية لسكان القطاع بالأسماء السابقة، بعد إنهاء الخلاف على الأسماء المستحقة، يبدا من يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، على أن تتم عملية الصرف بشكل تدريجي لمدة أسبوع، حسب الآلية التي يتم الاتفاق عليها لعدم التكدس والزحام اثناء الصرف، على أن تصل كل مستفيد على حدة رسالة تفيد بموعد ومكان الصرف للأسر والعائلات الفقيرة.

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