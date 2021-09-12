التسجيل في منصة أحسان الخيرية شروط خطوات التسجيل في منصة أحسان الوطنية

التسجيل في منصة أحسان الخيرية داخل المملكة العربية السعودية . تلك المنصة التي تم إطلاقها منذ مدة وحتي الآن تم جمع ما يقرب لمبلغ مليار ريال سعودي . حيث أن منصة أحسان الخيرية يتم التسجيل بها كمستفيد وفقاً لبعض الشروط الموضوعة من الجهات المعنية . كما أن منصة أحسان الوطنية للعمل الخيري بعد أن يتم التسجيل بها يتم صرف المبالغ المقررة للمستفيد لمساندته في معيشته داخل المملكة . كذلك من المتعارف عليه بأن منصة أحسان الوطنية للعمل الخيري تم إطلاقها بأمر سامي ويكون التبرع بها بشكل إلكتروني بموقعها الرسمي . أيضاً منصة أحسان للمحتاجين تساهم بها بعض المؤسسات الحكومية بالشراكة مع المؤسسات الخيرية الغير هادفه للربح . وفيما يخص شروط وخطوات التسجيل في منصة أحسان نتعرف عليها بالتفصيل داخل المقال .

التسجيل في منصة أحسان والتعريف بها

التسجيل في منصة أحسان يكون عبر بعض الخطوات البسيطة المتعلقة ببيانات المتبرع أو المستفيد . حيث أن منصة أحسان هدفها الأول والأخير تحسين الأوضاع المعيشية للأسر السعودية التي تستحق ذلك . وكما أشرنا ببداية المقال أن المنصة تم أنشاءها بأمر ملكي والتي تشرف عليها . تلك المؤسسة العريقة بالسعودية وهي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي . كما تساهم المنصة علي دعم وتقوية قطاع العمل الخيري بالمملكة . كذلك تم الإشارة لمضمون إجراءات التبرع علي المنصة بأنها حلقة الوصل بين المتبرع والمستفيد . لكي ما يتم صرف المبالغ في مكانها الصحيح . كما أن المنصة تقبل التبرعات من المواطنين والمقيمين علي الأراضي السعودية .

كيف أسجل في منصة أحسان وما هي خطوات التسجيل

التسجيل في منصة أحسان سواء كنت كمستفيد سواء كان المستفيد من المواطنين أو المقيمين . يستطيعون الاستفادة من كافة ما يتم تقديمه علي المنصة الخيرية أحسان . ذلك يكون عبر الخطوات المنصوص عليها من الجهات ونتعرف عليها كالآتي :-

في بداية الخطوات يتم تسجيل الدخول علي منصة أحسان الوطنية للعمل الخيري . يتم الضغط علي الأيقونة الخاصة بالتسجيل كمستفيد في الصفحة الرئيسية . كذلك يتم الضغط علي المربع الخاص بإنشاء حساب جديد . كما يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة بالموقع وهي الاسم البريد الإلكتروني رقم الهاتف والعنوان . تلك الخطوات السابقة بجانب تسجيل رمز التحقق الذي يظهر علي الصفحة الرئيسية . بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم تفعيل حسابك علي المنصة من خلال البريد الإلكتروني المسجل . تلك الخطوات السابقة يتم تسجيل الدخول علي حسابك المنشأ علي موقع أحسان . كما بعد ما يتم الانتهاء من تلك الخطوات يتم عرض كافة الخدمات المتاحة والبدء في استخدامها بما يتناسب مع المستفيد .

يتم الدخول علي موقع أحسان الرسمي من خلال محركات البحث .

بعد ذلك يتم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول علي المنصة .

كذلك يتم تسجيل رقم الهاتف الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك .

كما يجب تسجيل رمز التحقق الظاهر علي الصفحة الرئيسية .

تلك الخطوات ويتم بعدها الضغط علي أيقونة إرسال رمز التحقق لرقم الهاتف المسجل .

يجب تسجيل رمز التحقق المرسل من منصة أحسان الوطنية بالمربع الخاص به .

بالمربع الخاص به . بتلك الخطوات تكون انتهت طريقة التسجيل في أحسان ويتم عرض كافة الخدمات .

الطريقة المتبعة في التسجيل علي الموقع الرسمي

كافة المستفيدين من خدمات المنصة يجب أن يكونوا مقيمين داخل المملكة العربية السعودية . كما تم النص علي أي شخص خارج السعودية ليه له حق الاستفادة من خدمات منصة أحسان الخيرية . كذلك تم النص بأنه مسموح للتسجيل كمستفيد في حالة عدم الإقامة بالسعودية بشرط امتلاك رقم هاتف سعودي . تلك الشروط السابقة بجانب شرط أساسي لاغني عنه وهو التواصل بشكل فعال علي منصة أحسان . البريد الإلكتروني المسجل والخاص بالمستفيد يجب أن يكون حقيقياً وأيضاً بريد نشط وفعال .

بعد أن يتم التسجيل علي المنصة بالضغط علي مربع كلمة “متبرع” .

كذلك من خلال قوائم حالات التبرع يتم تحديد حالة من الحالات المرغوب التبرع لها .

كما بعد أن يتم اختيار الحالة تظهر كافة المعلومات المتعلقة بالحالة واحتياجها .

ذلك بجانب أنه يتم التبرع علي منصة أحسان بالريال السعودي فقط .

بالريال السعودي فقط . تلك الخطوات السابقة بعد الانتهاء منها يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة للمتبرع .

كافة الخطوات السابقة هي الخطوات الخاصة بالتسجيل كمتبرع علي المنصة .

شروط التسجيل علي المنصة المنصوص عليها من الجهات المعنيةطريقة التبرع علي الموقع الرسمي للمنصة

التسجيل في منصة أحسان الخيرية داخل المملكة العربية السعودية . تلك المنصة التي تساهم في تسديد احتياجات المعيشة لكافة المواطنين الأشد احتياجاً . كما تم توضيح الخطوات الخاصة بعملية التسجيل علي المنصة . كذلك تم عرض طرقة التسجيل علي المنصة كمتبرع .